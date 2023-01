USA sa odvolali proti verdiktu WTO o clách na oceľ

Ženeva 27. januára (TASR) - Spojené štáty sa odvolajú proti štyrom rozhodnutiam panelu Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá označila za nesprávne represívne clá administratívy bývalého prezidenta Donalda Trumpa na dovoz ocele z Číny a ďalších krajín. USA oznámili svoje rozhodnutie odvolať sa na piatkovom stretnutí orgánu WTO na urovnávanie sporov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Administratíva exprezidenta Trumpa zaviedla clá na dovoz ocele a hliníka z Číny, Nórska, Švajčiarska a Turecka. Trump ako dôvod uviedol, že masívny dovoz ocele do USA ohrozuje národnú bezpečnosť. Administratíva jeho nástupcu, prezidenta Joea Bidena, zaujala menej bojovný tón, ale clá ponechala.



Panely odborníkov, ktoré WTO zriadila v roku 2018 na riešenie sťažností podaných v súvislosti s clami, minulý mesiac rozhodli, že nie sú v súlade s rôznymi článkami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). Poukázali na to, že sa neuplatňovali v čase vojny alebo v prípade vážneho medzinárodného napätia.



Veľvyslankyňa USA Maria Paganová verdikty kritizovala. "Spojené štáty neprenechajú rozhodovanie o svojej základnej bezpečnosti panelom WTO," povedala. "WTO nemá právomoc odhadovať schopnosť členskej krajiny WTO reagovať na širokú škálu hrozieb pre svoju bezpečnosť," trvala na svojom.



Dodala, že rozhodnutia expertov WTO minulý mesiac boli "obzvlášť znepokojujúce, pretože naznačujú, že členský štát nesmie podniknúť kroky na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov, kým nedôjde k nenapraviteľným škodám".



"Spojené štáty nemôžu podporiť prijatie týchto zásadne chybných a škodlivých správ," povedala a oznámila rozhodnutie USA odvolať sa.



V minulosti mal odvolací orgán WTO tri mesiace na to, aby rozhodol o podaných odvolaniach. Odvolací tribunál, známy aj ako Najvyšší súd svetového obchodu, je však zmrazený od konca roka 2019 po tom, ako Spojené štáty pod vedením Trumpa zablokovali vymenovanie nových sudcov a požadovali dramatické prepracovanie tohto orgánu.



Zástupca Číny v piatok kritizoval rozhodnutie USA podať odvolanie.