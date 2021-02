USA sa oficiálne vrátili k parížskej klimatickej dohode

Washington 19. februára (TASR) - Spojené štáty v piatok oficiálne opäť pristúpili k parížskej klimatickej dohode. Stalo sa tak 30 dní po tom, ako to nariadil prezident Joe Biden prostredníctvom výkonného nariadenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Pri tejto príležitosti absolvuje v piatok americký vyslanec pre problematiku zmeny klímy John Kerry virtuálne stretnutia s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom či s osobitným vyslancom OSN pre klimatické ambície a riešenia Michaelom Bloombergom.



Biden sľúbil, že jeho vláda vypracuje plán na to, ako dosiahnuť, aby Spojené štáty - druhý najväčší producent emisií uhlíka na svete - dosiahli do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.



Podľa vedcov sa v záujme prevencie tých najdevastujúcejších následkov klimatických zmien musia emisie do roku 2030 celkovo znížiť na svete najmenej o polovicu.



Kerry pracuje spolu s vedúcou nového úradu Bieleho domu pre klimatickú politiku Ginou McCarthyovou na nových reguláciách a stimuloch, ktoré budú zamerané na zrýchlenie prechodu Spojených štátov z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie.



Tieto opatrenia chcú predstaviť pred začiatkom medzinárodného klimatického summitu, ktorý 22. apríla organizujú USA. Najbližšia klimatická konferencia OSN je naplánovaná na november v škótskom meste Glasgow.



Biden od svojej inaugurácie 22. januára podpísal už desiatky výkonných nariadení súvisiacich s klimatickými zmenami. Bidenova iniciatíva v klimatickej oblasti však naráža v USA na odpor niektorých politikov i spoločností pôsobiacich v oblasti fosílnych palív, pripomína Reuters.



Odstúpenie Spojených štátov od Parížskej klimatickej dohody nariadil Bidenov predchodca v úrade, exprezident Donald Trump a jeho administratíva. Trumpovo uznesenie nadobudlo platnosť 4. novembra 2020, deň po tamojších prezidentských voľbách.