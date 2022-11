USA sa pokúsia vylúčiť Irán z orgánu OSN pre práva žien

New York 3. novembra (TASR) - Spojené štáty v stredu oznámili, že sa budú usilovať o vylúčenie Iránu z Komisie pre postavenie žien (CSW) v rámci OSN. Súvisí to s porušovaním práv žien a dievčat a zásahmi proti demonštrantom v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy AP.



Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v stredu uviedla, že žiadna krajina, ktorá porušuje práva žien, "by nemala zohrávať úlohu v žiadnom medzinárodnom orgáne alebo orgáne OSN, ktorý má tieto práva chrániť". Podľa nej Teherán "nie je spôsobilý" slúžiť v CSW a jeho prítomnosť "diskredituje integritu" jej práce.



Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová na neformálnom stretnutí Bezpečnostnej rady OSN k situácii v Iráne dodala, že členstvo Iránu "je škaredou škvrnou na dôveryhodnosti komisie" a "podľa nášho názoru (USA) nemôže obstáť".



Iránska polícia tvrdo potláča protesty, ktoré vypukli po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. Mravnostná polícia ju zatkla 13. septembra za údajné porušenie pravidiel obliekania, vo väzbe však omdlela a po troch dňoch zomrela.



Komisia OSN pre postavenie žien, založená v roku 1946, zohráva vedúcu úlohu pri presadzovaní práv žien, dokumentovaní reality ich života na celom svete, vytváraní globálnych noriem na posilnenie ich postavenia a dosiahnutie rodovej rovnosti. Má 45 členov zo všetkých regiónov sveta, ktorých volí na štvorročné funkčné obdobie Hospodárska a sociálna rada OSN. Irán zastupuje ázijský región až do roku 2026.