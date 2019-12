USA plánuje obnoviť rozhovory s Talibanom

Washington 4. decembra (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre Afganistan Zalmaj Chalílzád v krátkom čase obnoví rozhovory s predstaviteľmi afganského militantného hnutia Taliban. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí.



K obnoveniu rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Talibanom by malo dôjsť tri mesiace po tom, čo ich americký prezident Donald Trump neočakávane ukončil.



Zalmaj Chalílzád odcestuje do Kataru, aby "sa znovu zapojil do rozhovorov s Talibanom a hovoril o krokoch, ktoré by mohli viesť k vnútroafganskému dialógu a mierovému riešeniu vojnového konfliktu, konkrétne k zníženiu miery násilia, čo by viedlo k uzavretiu prímeria", uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva zahraničných vecí.



Americký prezident Donald Trump v septembri krátko pred naznačovanou možnou dohodou s Talibanom vyhlásil rozhovory, ktoré USA s týmto islamistickým hnutím viedli viac než rok, za "mŕtve". Bezprostredným dôvodom bol útok v Kábule, pri ktorom zahynul americký vojak. Taliban po prerušení rozhovorov so Spojenými štátmi viackrát vyjadril pripravenosť rokovania obnoviť.