USA sa s KĽDR stretnú kedykoľvek, uviedol americký vyslanec Sung Kim

Washington 21. júna (TASR) - Spojené štáty sa so Severnou Kóreou stretnú "kedykoľvek, kdekoľvek, a bez predbežných podmienok," povedal v pondelok americký osobitný vyslanec pre Severnú Kóreu Sung Kim.



Ako píše agentúra AFP, Kimovo vyjadrenie prišlo po tom, ako severokórejský vodca Kim Čong-un minulý týždeň načrtol svoju stratégiu pre vzťahy s Washingtonom slovami, že KĽDR sa musí pripraviť na "dialóg aj konfrontáciu" s USA.



Kim vtedy reagoval na vyjadrenie Bieleho domu, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena bude voči KĽDR uplatňovať "praktický, 'kalibrovaný' prístup", vrátane diplomacie, s cieľom presvedčiť KĽDR, aby prestala vyvíjať zakázané jadrové zbrane a balistické rakety.



"Naďalej dúfame, že KĽDR bude pozitívne reagovať na... našu ponuku stretnúť sa kdekoľvek a kedykoľvek bez predbežných podmienok," uviedol americký vyslanec Kim počas svojej päťdňovej návštevy v Južnej Kórei.



Kim v pondelok vyzval členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) – kam patrí aj Čína – aby zaviedli proti Pchjongjangu všetky platné rezolúcie Rady. Tie obmedzujú dovoz ropy do KĽDR, ako aj vývoz uhlia, textilu, rýb a iných vecí, pripomína AFP.



Severokórejský vodca Kim Čong-un minulý týždeň na kľúčovom zasadnutí Kórejskej robotníckej strany priznal, že potravinová situácia v KĽDR je napätá. Zlú situáciu znásobujú prísne protiepidemické opatrenia a kontroly na hraniciach, ktoré obmedzujú dovoz potravín aj humanitárnej pomoci. Tie sa premietli aj do severokórejskej ekonomiky, keďže sa obmedzil obchod KĽDR s Čínou.



Rokovania medzi USA a Pchjongjangom sú pozastavené od februára 2019, keď stroskotal druhý summit severokórejského vodcu Kima Čong-una s vtedajším šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Vietname, a to z dôvodu nezhody v otázke prípadného zmiernenia sankcií USA voči KĽDR. Pchjongjang neskôr prerušil komunikáciu aj so Soulom, s ktorým tiež zastavil všetky spoločné projekty.