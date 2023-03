USA sa snažia získať podporu spojencov pre prípadné sankcie voči Číne

Washington 2. marca (TASR) - Spojené štáty diskutujú so spojencami o možných sankciách voči Číne, ak Peking poskytne Rusku vojenskú podporu vo vojne na Ukrajine. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.



Cieľom konzultácií, ktoré sú zatiaľ v predbežnom štádiu, je získať podporu viacerých krajín - najmä tých zo skupiny G7 - s cieľom koordinovať podporu pre prípadné reštrikcie voči Pekingu. informuje TASR.



Nateraz nie je jasné, aké konkrétne sankcie Washington navrhne. Americké ministerstvo financií, ktoré má v portfóliu uvaľovanie sankcií, sa k záležitosti odmietlo vyjadriť.



Washington v posledných týždňoch opakovane tvrdil, že Čína zvažuje dodávky zbraní Rusku, čo však Peking poprel, poznamenala agentúra Reuters.



Predstaviteľ jednej z krajín, s ktorými Washington možné sankcie konzultoval, uviedol, že mal možnosť vidieť len kusé informácie tajných služieb potvrdzujúce tvrdenia o tom, že Čína zvažuje vojenskú pomoc Rusku.



Nemenovaný predstaviteľ USA však podľa Reuters deklaroval, že spojencom poskytujú podrobné správy o zisteniach tajných služieb.



Očakáva sa, že úloha Číny vo vojne rozpútanej Ruskom na Ukrajine bude aj jednou z tém rokovaní, keď sa prezident USA Joe Biden v piatok v Bielom dome stretne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.



Predchádzajú tomu rokovania ministrov zahraničných vecí skupiny G20, ktoré vo štvrtok pokračujú v Naí Dillí. Na tomto summite, venovanom aj vojne na Ukrajine, sa zúčastňujú i šéfovia diplomacie Ruska, Číny a Spojených štátov.



Reuters pripomenul, že Čína minulý týždeň zverejnila 12-bodový dokument vyzývajúci okrem iného na vyhlásenie komplexného prímeria na Ukrajine, ktorý sa na Západe stretol so skepticizmom.



Konflikt na Ukrajine sa stabilizoval do podoby zákopovej vojny. Keďže ruskej armáde dochádza munícia, Ukrajina a jej podporovatelia sa obávajú, že dodávky z Číny by mohli zmeniť vývoj vojny v prospech Ruska.