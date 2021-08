USA sa stále pokúšajú o dialóg so Severnou Kóreou

Washington/Soul 31. augusta (TASR) - Spojené štáty sa stále pokúšajú o dialóg so Severnou Kóreou, aby mohli diskutovať o celej škále záležitostí súvisiacich s denuklearizáciou, uistila v pondelok tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová. Informácie priniesla juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Jej vyjadrenia nasledovali po tom, čo Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) oznámila, že Severná Kórea (KĽDR) zrejme znovu spustila do činnosti svoj jadrový reaktor na výrobu plutónia v Jongbjone.



"Stále sa pokúšame o dialóg s KĽDR, aby sme mohli riešiť túto hlásenú aktivitu a celú škálu otázok súvisiacich s denuklearizáciou," povedala Psakiová na pravidelnom brífingu v Bielom dome.



Agentúra OSN pre dohľad nad jadrovou energiou MAAE vo výročnej správe pre svoju radu guvernérov napísala, že reaktor v Jongbjone je zrejme v prevádzke už od júla.



Vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy v nedeľu vyhlásil, že USA vedia o správe MAAE a že tá zdôrazňuje, aká naliehavá je potreba dialógu so Severnou Kóreou.



Psakiová znovu zopakovala potrebu obnoviť dialóg a diplomaciu s Pchjongjangom, aby sa dosiahla denuklearizácia Kórejského polostrova.



Severná Kórea sa vyhýba rozhovorom o denuklearizácii odvtedy, čo sa druhý summit lídra Kim Čong-una s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom vo vietnamskom Hanoji vo februári 2019 skončil bez dohody.



Prvý summit Kima a Trumpa sa konal v Singapure v júni 2018.