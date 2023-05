Salman Rushdie sa prvýkrát od vlaňajšieho útoku objavil na verejnosti

New York 19. mája (TASR) - Britsko-americký spisovateľ indického pôvodu Salman Rushdie sa vo štvrtok večer po prvýkrát objavil na verejnosti, odkedy ho pred deviatimi mesiacmi dobodali a hospitalizovali.



Zúčastnil sa na výročnom galavečere organizácie PEN America, ktorá sa zaoberá literatúrou a slobodou prejavu a ktorej bol kedysi predsedom, informuje tlačová agentúra AP.



"Cítim sa skvelo. S PEN America ma spája dlhá spolupráca a som šťastný, že môžem byť medzi spisovateľmi a ľuďmi od kníh," povedal 75-ročný Rushdie. Na slávnostnom podujatí sa zišli stovky spisovateľov a ďalších členov PEN klubu.



V auguste minulého roka Rushdie vystúpil s prednáškou v neziskovom vzdelávacom centre Chautauqua Institution v západnej časti štátu New York, keď ho nožom napadol 24-ročný muž.



Spisovateľ utrpel viaceré zranenia, v dôsledku ktorých oslepol na pravé oko a prišiel o mobilitu jednej ruky.



Rushdie sa roky skrýval po tom, ako iránsky ajatolláh Chomejní naňho vydal v roku 1989 fatvu, v ktorej vyzýval na jeho zabitie za údajné rúhačstvo v románe "Satanské verše".



Rushdie od vlaňajšieho incidentu poskytol už niekoľko rozhovorov a komunikoval prostredníctvom Twitteru. Začiatkom tohto týždňa predniesol videoposolstvo na udeľovaní British Book Awards, kde mu bola udelená cena Freedom to Publish.