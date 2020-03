Sanders plánuje po sérii neúspechov zhodnotiť svoju kampaň

Washington 18. marca (TASR) - Uchádzač o prezidentskú nomináciu americkej Demokratickej strany Bernie Sanders plánuje uskutočniť rozhovory so svojimi podporovateľmi s cieľom "zhodnotiť svoju kampaň" po tom, ako v utorkových prezidentských primárkach utrpel porážku od bývalého viceprezidenta Joea Bidena. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Manažér Sandersovej kampane Faiz Shakir pripomenul, že najbližšie primárky sa uskutočnia najskôr o tri týždne. "Senátor Sanders (medzitým) absolvuje rozhovory s podporovateľmi s cieľom zhodnotiť svoju kampaň," uviedol Shakir vo vyhlásení.



Sanders sa podľa Shakira sa v najbližšom období sústredí na reakciu vlády v súvislosti so šírením koronavírusu a bude sa snažiť zabezpečiť súvisiacu starostlivosť pre pracujúcich ľudí a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.



Biden zvíťazil v utorok v primárkach Demokratickej strany v štátoch Arizona, Florida a Illinois, čím si v súboji o demokratickú nomináciu výrazne zvýšil náskok pred svojím súperom Sandersom.



Občania USA si primárkach vyberajú straníckych kandidátov, ktorí sa budú v novembri uchádzať o prezidentský úrad. Biden podľa stanice CNN na potvrdenie prezidentskej nominácie potrebuje vo zvyšných primárkach získať podporu 47 percent zostávajúcich delegátov. Sanders musí získať 57,9 percenta delegátov.



Prezidentským kandidátom Republikánskej strany bude s najväčšou pravdepodobnosťou súčasný prezident USA Donald Trump. Ten podľa CNN v republikánskych primárkach získal dostatok hlasov na to, aby si zabezpečil nomináciu.