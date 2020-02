Senátor Sanders po víťazstve v Nevade potvrdzuje postavenie favorita

Las Vegas 23. februára (TASR) - Senátor Bernie Sanders získal v sobotu v primárkach demokratov, tzv. caucusoch, v americkom štáte Nevada rozhodujúce víťazstvo, informovala agentúra AFP. Upevnil si tak svoje postavenie favorita v zápase o demokratického kandidáta, ktorý vyzve prezidenta Donalda Trumpa v novembrových voľbách.



Po sčítaní približne 10 percent hlasov mal Sanders pohodlné vedenie. Jeho výhra je veľkým úspechom v štáte, ktorý sa považuje za dôležitý indikátor, pretože sa v ňom nachádza prvý rôznorodý elektorát.



Televízia NBC News informovala, že 78-ročný senátor zo štátu Vermont bol na čele so 44,7 percentami hlasov. Na druhom mieste bol bývalý viceprezident Joe Biden s 19,5 percentami.



Bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana Pete Buttigieg získal 15,6 percenta, senátorka za štát Massachusetts Elizabeth Warrenová mala 11,8 percent a senátorka za štát Minnesota Amy Klobucharová nasledovala so ziskom 4,3 percent.



"Vyhrali sme ľudové hlasovanie v Iowe, vyhrali sme primárky v New Hampshire... a teraz sme získali víťazstvo v caucusoch v Nevade," Sanders uviedol pred burácajúcim davom, ktorý odpovedal skandovaním: "Bernie! Bernie! Bernie!".