< sekcia Zahraničie
USA sankcionovali 12 subjektov v súvislosti s predajom iránskej ropy
Na americký sankčný zoznam pribudli tri osoby z Iránu a deväť spoločností so sídlami v Hongkongu, Spojených arabských emirátoch a Ománe.
Autor TASR
Washington 11. mája (TASR) - Spojené štáty v pondelok uvalili sankcie na tri osoby a deväť spoločností, ktoré podľa nich napomáhali pri predaji a preprave iránskej ropy do Číny. Washington tak urobil iba niekoľko dní pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Na americký sankčný zoznam pribudli tri osoby z Iránu a deväť spoločností so sídlami v Hongkongu, Spojených arabských emirátoch a Ománe. Sankcionovaným subjektom budú zablokované všetky aktíva nachádzajúce sa v USA a zároveň budú zakázané všetky transakcie s nimi zo strany amerických subjektov a fyzických osôb.
Americké ministerstvo financií vo svojom vyhlásení uviedlo, že iránske Revolučné gardy „využívajú krycie spoločnosti v jurisdikciách s liberálnymi hospodárskymi predpismi na zamaskovanie svojej úlohy pri predaji ropy a presmerovanie výnosov iránskemu režimu“.
Americký minister financií Scott Bessent deklaroval, že Trumpova administratíva bude naďalej zvyšovať tlak na Teherán s cieľom odrezať iránsku vládu a armádu od financií určených na zbrane, jadrový program alebo podporu spriaznených síl v regióne.
AFP pripomína, že veľká časť iránskej ropy smeruje do Ázie, pričom Čína je jej hlavným dovozcom. Trump má koncom tohto týždňa pricestovať do Pekingu na kľúčové rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, pričom hovoriť budú najmä o otázkach vzájomného obchodu, ako aj o vojne USA proti Iránu.
Na americký sankčný zoznam pribudli tri osoby z Iránu a deväť spoločností so sídlami v Hongkongu, Spojených arabských emirátoch a Ománe. Sankcionovaným subjektom budú zablokované všetky aktíva nachádzajúce sa v USA a zároveň budú zakázané všetky transakcie s nimi zo strany amerických subjektov a fyzických osôb.
Americké ministerstvo financií vo svojom vyhlásení uviedlo, že iránske Revolučné gardy „využívajú krycie spoločnosti v jurisdikciách s liberálnymi hospodárskymi predpismi na zamaskovanie svojej úlohy pri predaji ropy a presmerovanie výnosov iránskemu režimu“.
Americký minister financií Scott Bessent deklaroval, že Trumpova administratíva bude naďalej zvyšovať tlak na Teherán s cieľom odrezať iránsku vládu a armádu od financií určených na zbrane, jadrový program alebo podporu spriaznených síl v regióne.
AFP pripomína, že veľká časť iránskej ropy smeruje do Ázie, pričom Čína je jej hlavným dovozcom. Trump má koncom tohto týždňa pricestovať do Pekingu na kľúčové rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, pričom hovoriť budú najmä o otázkach vzájomného obchodu, ako aj o vojne USA proti Iránu.