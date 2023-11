Schumer chce hlasovanie Senátu o pomoci Izraelu a Ukrajine o týždeň

Washington 27. novembra (TASR) - Líder demokratickej väčšiny v americkom Senáte Chuck Schumer v nedeľu členom svojej (Demokratickej) strany oznámil, že hlasovanie o balíku bezpečnostných opatrení plánuje na budúci týždeň. Jeho súčasťou je finančná pomoc pre Izrael a Ukrajinu. TASR správu prevzala v pondelok z webových stránok stanice CNN a týždenníka Politico.



"Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré musíme dokončiť, je prijatie a schválenie návrhu o financovaní s cieľom zabezpečiť, že my a aj naši priatelia a partneri na Ukrajine, v Izraeli a v indo-tichomorskej oblasti majú potrebné vojenské spôsobilosti, aby mohli čeliť našim nepriateľom a konkurentom," uviedol Schumer v liste členom Demokratickej strany. Hlasovanie o balíku v hodnote približne 105 miliárd dolárov plánuje uskutočniť v týždni začínajúcom 4. decembrom, píše Politico.



"Senátori by sa mali byť pripravení zostať vo Washingtone, až kým našu prácu nedokončíme," napísal. Schvaľovanie podľa jeho slov v decembri zaberie dlhé dni a noci a možno aj víkendy.



Líder republikánov v americkom Senáte a predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson podporu republikánov pre ďalšie financie pre Ukrajinu podmieňujú sprísnením imigračných zákonov. Schumer to označil za najväčšie zdržanie bezpečnostného balíka. Demokratov vyzval, aby urýchlene spolupracovali s republikánmi s cieľom dosiahnuť v najbližších týždňoch cestu schodnú pre obe strany.



Aj keď sa opatrenia podarí schváliť v Senáte, môžu nastať ťažkosti v Snemovni, píše CNN a dodáva, že Republikánska strana je v otázke pomoci Ukrajine rozdelená.



Americký prezident Joe Biden v októbri požiadal Kongres o schválenie tohto balíka. Je v ňom zahrnutá vojenská pomoc 61 miliárd dolárov pre Ukrajinu a 14 miliárd pre Izrael, ako aj zvýšenie investícií do zbrojnej výroby, humanitárnej pomoci či riešenia prílevu migrantov na americko-mexickej hranici.