USA schválili celosvetovo prvú vakcínu proti vírusu chikungunya

Washington 10. novembra (TASR) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil vo štvrtok prvú vakcínu na svete proti vírusu chikungunya, ktorý šíria komáre. Podľa FDA sa zároveň tento vírus stáva "novou globálnou hrozbou", informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Vakcínu vyvinula francúzska biotechnologická spoločnosť Valneva a predávať sa bude pod názvom Ixchiq. Schválená bola pre osoby vo veku 18 a viac rokov, u ktorých je zvýšené riziko, že s vírusom prídu do kontaktu, uvádza FDA.



Vírus chikungunya spôsobuje rovnomenné ochorenie, ktoré sa prejavuje horúčkami či bolesťami kĺbov, hlavy a svalov. Infekcia môže viesť k dlhodobým zdravotným problémom, a to najmä u starších ľudí či osôb trpiacich aj inými ochoreniami. Chikungunya sa taktiež môže preniesť z tehotnej matky na jej nenarodené dieťa, pričom pre novorodenca môže byť vírus smrteľný.



Očakáva sa, že odobrenie tejto vakcíny v USA urýchli jej zavedenie v krajinách, kde sa tento vírus vyskytuje najviac, čiže najmä v tropických a subtropických oblastiach Afriky, na juhovýchode Ázie a v niektorých častiach Ameriky.



"Vírus chikungunya sa však rozšíril do nových geografických oblastí, čo spôsobilo nárast jeho celosvetového výskytu," uviedol vo vyhlásení FDA, podľa ktorého sa za posledných 15 rokov vyskytlo vo svete viac ako päť miliónov prípadov nákazy.



Príznaky infekcie môžu podľa FDA pretrvávať mesiace až roky, hoci vírus chikungunya je len zriedkavo smrteľný. Na jeho liečbu v súčasnosti neexistuje liek, používajú sa len bežne dostupné liečivá na zmiernenie bolesti a horúčky. Keďže dosiaľ neexistovala ani vakcína, bolo jedinou prevenciou vyhýbanie sa uštipnutiu.



Vakcína, ktorú odobrili USA, sa podáva injekčne a jednou dávkou, pričom obsahuje oslabenú verziu vírusu.



V Severnej Amerike sa v rámci jej výskumu uskutočnili dve klinické štúdie na vzorke 3500 ľudí. Častými vedľajšími účinkami v rámci nich boli bolesti hlavy, únava, bolesti svalov a kĺbov, horúčka či nevoľnosť. Závažné vedľajšie účinky hlásilo 1,6 percenta jej príjemcov, pričom dva prípady si vyžiadali hospitalizáciu. U niektorých zaočkovaných sa vyskytli nežiaduce reakcie podobné príznakom vírusu chikungunya, pričom trvali 30 dní alebo dlhšie.



Prvú epidémiu vírusu chikungunya zaznamenali v roku 1952 vo východoafrickej Tanzánii, odkiaľ zrejme pochádza aj jeho názov. Od vtedy sa vírus podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyskytol vo viac ako 110 krajinách.



Experti sa obávajú toho, že chikungunya by mohla v budúcnosti predstavovať hrozbu pandémie, keďže komáre, ktoré ju šíria, sa v dôsledku klimatických zmien dostávajú aj do iných oblastí sveta.



Spoločnosť Valneva už adresovala žiadosť o schválenie vakcíny proti nej aj Európskej agentúre pre lieky (EMA).