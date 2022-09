Senát USA schválil pomoc pre Ukrajinu i opatrenia proti shutdownu

Washington 30. septembra (TASR) - Senát amerického Kongresu schválil vo štvrtok nový balík hospodárskej a vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 12 miliárd eur. Odobril aj dočasné rozpočtové opatrenia, ktorého cieľom je predísť tzv. shutdownu - čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií.



TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



Americký Kongres už v dvoch predchádzajúcich balíkoch odobril pomoc pre Ukrajinu v hodnote približne 54 miliárd dolárov. Ak schváli aj tretí balík, bude to najvyššia vojenská pomoc od vojny vo Vietname, píše NYT.



Líder republikánov v Senáte Mitch McConnel povedal, že pomoc Ukrajine nie je len "symbolické gesto", ale investícia do bezpečnosti USA a ich spojencov.



Demokratickí aj republikánski senátori sa vo štvrtok dohodli na predĺžení rozpočtového obdobia pomerom hlasov 72 ku 25. Ide o dočasné riešenie s cieľom vyhnúť sa tzv. shutdownu - zatvoreniu federálnych inštitúcií pre neschválenie rozpočtu. Toto opatrenie umožní fungovanie inštitúcií do polovice decembra, píše AFP.



Balík musí ešte odobriť Snemovňa reprezentantov Kongresu a prezident Joe Biden - čas na to má do polnoci 30. septembra, píše NYT. Ak to Biden neurobí, bude nasledovať shutdown.



"Posledná vec, ktorú teraz Američania potrebujú, je zbytočný vládny shutdown," povedal Chuck Schumer, líder demokratickej väčšiny v Senáte, ktorý zastupuje štát New York. Schumer súčasne vyjadril optimizmus v súvislosti so schválením dočasného rozpočtového opatrenia pred vypršaním piatkového termínu.