USA schválili dodávku tankov Abrams pre Ukrajinu

Washington 25. januára (TASR) - Spojené štáty v stredu oznámili, že pošlú Ukrajine 31 tankov typu Abrams M1. Potvrdil to americký prezident Joe Biden. TASR správu prevzala z agentúry AP a televízie Sky News.



"Oznamujem, že Spojené štáty pošlú Ukrajine 31 tankov Abrams, čo je ekvivalent jedného ukrajinského práporu," uviedol Biden. Dodal, že tento krok odporučil aj americký minister obrany Lloyd Austin, keďže "dodávka tankov pomôže Ukrajine brániť svoje územie a dosahovať strategické ciele". Prezident dodal, že tanky budú slúžiť na obranné účely a nepredstavujú pre Rusko "žiadne ofenzívne nebezpečenstvo".



Podľa šéfa Bieleho domu sú tanky Abrams najvýkonnejšími svojho druhu na svete, no sú tiež rovnako náročné na prevádzku a údržbu. USA preto ukrajinskej armáde poskytnú aj potrebný výcvik a všetko potrebné na to, aby tanky dokázali na bojisku plne fungovať.



Biden však dodal, že "dodávka tankov si bude vyžadovať určitý čas". Spojené štáty podľa jeho slov zabezpečia, aby boli ukrajinské jednotky na ovládanie tankov plne pripravené.



"Podpora ukrajinských kapacít bojovať proti ruskej invázii, brániť svoju zvrchovanosť a územnú integritu je záväzkom celého sveta," vyhlásil americký prezident.



Agentúra AFP dodáva, že Biden v stredu hovoril aj s kľúčovými spojencami Kyjeva v Európe – britským premiérom Rishim Sunakom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.



Nemecko v stredu potvrdilo, že dodá Ukrajine tanky Leopard 2 a takisto povolilo ich dodávky ďalším krajinám. Berlín podľa vyhlásenia nemeckej vlády dodá Ukrajine zo svojich zásob 14 tankov Leopard 2.



Berlín sa v posledných týždňoch dostal pod veľký tlak spojencov, aby tieto tanky dodal Kyjevu a zároveň povolil ich vývoz na Ukrajinu štátom, ktoré ich majú vo výzbroji.