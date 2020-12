USA schválili druhú vakcínu proti COVID-19, od spoločnosti Moderna

Washington 19. decembra (TASR) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok definitívne schválil druhú vakcínu proti ochoreniu COVID-19, a to od spoločnosti Moderna. Očkovacia látka bola schválená na núdzové použitie, informovala agentúra DPA.



Prvú vakcínu vyvinutú firmami Pfizer a BioNTech odsúhlasili v USA pred týždňom, pričom očkovanie ňou sa v krajine začalo v pondelok.



"Otvorením prístupu k dvojici vakcín... podnikla FDA ďalší kľúčový krok v boji proti globálnej pandémii, ktorá v USA každý deň spôsobuje obrovské množstvo hospitalizácii a úmrtí," uviedol vo vyhlásení komisár FDA Stephen Hahn.



Komisia nezávislých odborníkov FDA odobrila schválenie vakcíny od Moderny už vo štvrtok. Očkovacia látka sa bude môcť aplikovať osobám vo veku minimálne 18 rokov.



Spojené štáty už vopred zakúpili 200 miliónov dávok tejto vakcíny, čo by malo stačiť na zaočkovanie 100 miliónov ľudí. Moderna má pre americkú vládu aktuálne pripravených 5,9 milióna dávok, s ktorých dodávkou by mohla začať už počas tohto víkendu.



Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok informovala, že proces schvaľovania vakcíny americkej spoločnosti Moderna ukončí už 6. januára - namiesto pôvodne plánovaného 12. januára. Urýchlenie schvaľovacieho procesu EMA predtým avizovala aj pri vakcíne Pfizer-BioNTech, kde rozhodnutie oznámi 21. decembra.