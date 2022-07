USA povolili liečbu ukrajinských vojakov vo svojej nemocnici v Nemecku

Washington/Berlín 27. júla (TASR) - Minister obrany USA Lloyd Austin schválil liečbu ranených ukrajinských vojakov v americkej vojenskej nemocnici v Nemecku. Uvádza sa to v internom obežníku, ktorý získala televízia CNN, a informáciu v stredu potvrdili aj dvaja predstavitelia amerických ozbrojených síl.



Tento plán umožňuje, aby ukrajinských vojakov prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajine z 24. februára liečili v americkej vojenskej nemocnici – ide o Regionálne zdravotnícke centrum v nemeckom meste Landstuhl (LRMC) a naraz tam môže liečbu dostávať 18 ranených príslušníkov. V tejto obrovskej nemocnici armáda už dlhé roky lieči amerických vojakov, ktorí utrpeli zranenia v boji.



Austin podľa tohto obežníka už koncom mája navrhol, aby Američania začali liečiť ranených ukrajinských vojakov. Minister tento slovný návrh 29. júna písomne formalizoval v spomínanom obežníku, nazvanom "Pokyny pre liečbu ranených príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl".



Napriek tomuto plánu, ktorý bol definitívne schválený takmer pred mesiacom, nemocnica v Landstuhle do starostlivosti ukrajinských vojakov ešte zatiaľ neprijala.



Jeden z amerických predstaviteľov povedal, že účelom obežníka bolo odstrániť akúkoľvek byrokraciu, ktorá by spomalila poskytovanie liečby, ak taká potreba nastane. Tento plán dovoľuje liečbu v prípade, že na Ukrajine alebo v bližšej krajine nie je dostupné nijaké takéto zariadenie. Landstuhl sa nachádza v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na juhozápade Nemecka, približne 1130 kilometrov od západných hraníc Ukrajiny.



Ak bude mať nemocnica v Landstuhle prijať ranených ukrajinských vojakov, budú musieť odísť z Ukrajiny vlakom alebo autom, následne ich Spojené štáty, ktoré vojakov na Ukrajine nemajú, evakuujú lietadlom na leteckú základňu Ramstein, tiež v spomínanej spolkovej krajine, približuje CNN.