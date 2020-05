USA schválili liek remdesivir pre pacientov s koronavírusom

Washington 2. mája (TASR) - Regulačný úrad Spojených štátov schválil antivírusový liek remdesivir, vyvinutý spoločnosťou Gilead, na núdzové použitie pre pacientov nakazených novým druhom koronavírusu. V piatok to oznámil prezident USA Donald Trump. Citovala ho tlačová agentúra AFP.



Ide o prvý liek, ktorý pomáha niektorým pacientom s ochorením COVID-19 vyliečiť sa rýchlejšie - je to míľnik v celosvetovom hľadaní účinných terapií na nový koronavírus spôsobujúci spomínané ochorenie, napísala agentúra AP.



Predstavitelia amerického zdravotníctva uviedli, že dôkazy z pokusného testovania ukázali, že remdesivir pomohol rýchlejšie sa vyliečiť práve pacientom s vážnym priebehom ochorenia COVID-19.



Trump bol hlasným podporovateľom remdesiviru ako možného spôsobu, ktorým by sa dala pandémia koronavírusu dostať pod kontrolu. Táto celosvetová zdravotná kríza si v USA vyžiadala takmer 65.000 ľudských životov.



Americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) vo vyhlásení uviedol, že vnútrožilový liek remdesivir americkej biofarmaceutickej spoločnosti Gilead Science sa bude podávať konkrétne hospitalizovaných pacientom s "ťažkým priebehom ochorenia", ktorí majú napríklad ťažkosti s dýchaním a treba im dodávať kyslík alebo potrebujú pľúcny ventilátor.



Prezident Trump oznámil správu v Bielom dome v prítomnosti generálneho riaditeľa spoločnosti Gilead Daniela O'Daya a komisára FDA Stephena Hahna.



"Bolo to schválené rýchlosťou svetla," povedal Hahn. Liek označil za "dôležitý pokrok" v klinickom testovaní.



FDA konal na základe predbežných výsledkov štúdie sponzorovanej americkou vládou. Štúdia ukázala, že antivírusový liek remdesivir skracuje u hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 čas vyliečenia o 31 percent, čiže v priemere približne o štyri dni.



Štúdia vykonaná na 1063 pacientoch je najväčším a najdôkladnejším testom tohto lieku. Zahrnuli do nej aj porovnávaciu skupinu pacientov, ktorí dostávali iba obvyklú liečbu, takže účinok remdesiviru sa u testovanej skupiny dal presne zhodnotiť.



Tí, čo dostávali remdesivir, mohli nemocnicu opustiť v priemere do 11 dní, kým druhá skupina pacientov s obyčajnou liečbou do 15 dní. Liek môže zrejme pomôcť odvrátiť aj smrť, ale tento účinok ešte nie je pre vedcov dostatočne výrazný na to, aby si ním boli istí.



Dr. Sameer Khanijo, odborník na starostlivosť o pacientov v kritickom stave, vyhlásil, že chce vidieť ešte ďalšie štúdie, aby sa úplne vyjasnil účinok lieku.



"Nemyslím si, že toto už je pravý liek, ale myslím si, že nás navádza správnym smerom," povedal Khanijo z Univerzitnej nemocnice North Shore v New Yorku. "Je dobré, že ako spoločnosť máme niečo, čo pomôže zmierniť ochorenie," doplnil.



FDA pripustil, že "informácie o bezpečnosti a účinnosti používania remdesiviru sú zatiaľ iba obmedzené".



Vedľajšími účinkami tohto lieku môžu byť napríklad zápal pečene a problémy súvisiace s jeho intravenóznym podávaním, čo môže viesť k žalúdočnej nevoľnosti, zvracaniu, poteniu a nízkemu krvnému tlaku. Informácie o dávkovaní a prípadných zdravotných rizikách budú lekárom aj pacientom poskytnuté, uviedol FDA.