USA schválili objednávku Ukrajiny na modernizáciu systémov PVO Patriot
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v októbri vyhlásil, že Ukrajina potrebuje ďalších 25 systémov Patriot, aby dokázala odolávať stupňujúcim sa útokom ruskej armády.
Washington 19. novembra (TASR) - Spojené štáty v utorok schválili objednávku Ukrajiny na modernizáciu a údržbu systémov protivzdušnej obrany Patriot za odhadovanú cenu 105 miliónov dolárov. Objednávka zahŕňa výmenu odpaľovacích zariadení M901 za M903, ktoré môžu vystreliť viac rakiet naraz. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Americké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že informovalo Kongres o dohode týkajúcej sa náhradných dielov, školení a iných služieb pre systémy Patriot, ktorými Ukrajina zostreľuje rakety vypálené z Ruska.
Táto objednávka, za ktorú zaplatí Ukrajina, podľa ministerstva „zlepší schopnosť Ukrajiny čeliť súčasným a budúcim hrozbám“. Hlavnými dodávateľmi budú zbrojárske spoločnosti RTX a Lockheed Martin, píše sa vo vyhlásení.
Americký prezident Donald Trump podľa AFP kritizuje rozsah americkej vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 dosiahla približne 67 miliárd dolárov.
