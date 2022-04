USA schválili potencionálnu dohodu o posilnení obrany Taiwanu

Washington 6. apríla (TASR) - Spojené štáty schválili potenciálny predaj vojenského vybavenia a služieb Taiwanu. Zmluva v hodnote 95 miliónov dolárov má Taiwanu pomôcť s údržbou amerického raketového systému Patriot. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo obrany. TASR správu prevzala od agentúr Reuters a DPA.



Podľa zmluvy by Spojené štáty mali Taiwanu poskytnúť vybavenie, výcvik, plánovanie a ďalšie položky, ktoré majú podporiť systém Patriot a jeho prevádzku na ostrove.



Predaj schválila americká Agentúra pre obrannú spoluprácu (DSCA), podľa ktorej táto dohoda pomôže Taiwanu zaistiť jeho pripravenosť na vzdušné operácie. Túto schopnosť bude podľa DSCA Taiwan môcť využiť ako odstrašujúci prostriedok proti regionálnym hrozbám i na posilnenie svojej obrany.



"Požadovaný predaj poslúži americkým národným, ekonomickým a bezpečnostným záujmom tým, že podporí pokračujúce snahy prijímateľa o modernizáciu jeho ozbrojených síl a udržanie spoľahlivých obranných schopností," uvádza DSCA vo vyhlásení.



Podobnú dohodu o predaji vybavenia a podporných služieb pre raketový systém Patriot uzavreli Taiwan a Spojené štáty aj vo februári. Celkovo ide už o tretí predaj vojenského materiálu a služieb, ktorý bol schválený od nástupu amerického prezidenta Joea Bidena do úradu, uvádza AFP.



Reuters však upozorňuje na to, že z posledného vyhlásenia DSCA nevyplýva, že by prišlo k podpisu zmluvu alebo že by boli ukončené rokovania o jej obsahu. Taiwanské ministerstvo obrany uviedlo, že očakáva, že zmluva sa stane platnou v priebehu mesiaca.



Taiwan sa v poslednom období sťažuje na rastúci vojenský nátlak zo strany Číny, ktorá považuje demokratickú ostrovnú republiku za súčasť svojho územia.



Spojené štáty sú pre Taiwan najväčším dodávateľom zbraní. Podľa Reuters sú USA právne viazané poskytnúť Taiwanu prostriedky na jeho obranu, a to aj napriek absencii formálnych diplomatických vzťahov a hnevu, ktorý predaj zbraní vždy vyvolá v Pekingu.