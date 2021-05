USA schválili používanie vakcíny od Pfizeru pre 12- až 15-ročných

Washington 11. mája (TASR) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v pondelok schválil používanie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech pre osoby vo vekovej kategórii 12 - 15 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa šéfky FDA Janet Woodcockovej ide o "významný krok v boji proti pandémii COVID-19".



"Dnešné rozhodnutie umožní mladšej generácii získať ochranu pred COVID-19, čo nám umožní priblížiť sa k pocitu normálnosti a ku koncu pandémie," uviedla Woodcocková vo vyhlásení. Zároveň uistila rodičov, že FDA predtým, ako očkovaciu látku schválila "dôkladne a dôsledne preskúmala všetky dostupné údaje".



Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) eviduje v časovom období od 1. marca 2020 do 30. apríla 2021 približne 1,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 u osôb vo vekovej kategórii 11 - 17 rokov. Deti majú väčšinou miernejší priebeh choroby COVID-19, koronavírus však môžu preniesť na starších a zraniteľnejších ľudí, pripomína AFP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) apelovala v piatok na jednotlivé štáty, aby miesto očkovania detí uprednostnili podanie vakcíny proti koronavírusu seniorom a ďalším rizikovým skupinám obyvateľov.



Vyjadrenie WHO prišlo len pár dní po tom, čo Kanada v stredu (5. mája) ako prvá krajina sveta schválila používanie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech pre osoby vo vekovej kategórii 12 - 15 rokov.



Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že Berlín by chcel s takouto vakcináciou začať, hneď po tom, ako ju odsúhlasí Európska lieková agentúra (EMA), ktorá ju hodnotí od začiatku mája.