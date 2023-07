USA schválili predaj antikoncepčnej tabletky dostupnej bez predpisu

New York 14. júla (TASR) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) vo štvrtok odobril predaj prvej voľne dostupnej antikoncepčnej tabletky v USA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a DPA.



Tabletka s názvom Opill sa má užívať raz denne. Podľa jej výrobcu, írskej spoločnosti Perrigo, by sa mala dostať do predaja v Spojených štátoch začiatkom roka 2024.



Táto hormonálna antikoncepcia pre ženy bude dostupná voľne, a teda bez lekárskeho predpisu v lekárňach, potravinách, supermarketoch aj na internete v USA, a to bez akéhokoľvek vekového obmedzenia.



Hormonálne tabletky sú už dlho najbežnejšou formou antikoncepcie v USA, pričom od 60. rokov 20. storočia ich tam užívajú desiatky miliónov žien. Doteraz však boli dostupné výlučne na lekársky predpis.



Lekárske združenia a skupiny na ochranu zdravia žien pritom už desaťročia presadzujú širší prístup k antikoncepcii. Upozorňujú, že približne 45 percent zo šiestich miliónov tehotenstiev v USA ročne je neplánovaných. Väčšie prekážky pri získavaní aj vyzdvihovaní antikoncepcie na predpis pritom uvádzajú tínedžerky či ženy inej ako bielej farby pleti alebo s nízkymi príjmami.



Problémy, s ktorými sa ženy stretávajú, môžu zahŕňať napríklad zaplatenie návštevy u lekára, získanie voľna v práci či nájdenie niekoho na stráženie potomka.



Perrigo tvrdí, že tabletka Opill by mohla predstavovať novú možnosť antikoncepcie pre približne 15 miliónov Američaniek, ktoré v súčasnosti buď neužívajú nijakú formu antikoncepcie alebo sa spoliehajú na menej účinné metódy, ako napríklad kondómy. Uvedené číslo predstavuje až pätinu zo žien v plodnom veku v USA, dodáva AP.



Koľko žien sa však skutočne k tejto tabletke dostane, bude závisieť aj od jej ceny, ktorú plánuje Perrigo oznámiť ešte tento rok. Väčšina teraz dostupných antikoncepčných tabletiek stojí 15 až 30 dolárov na mesiac - vynímajúc príspevok hradený poisťovňou. Voľnopredajné lieky sú vo všeobecnosti oveľa lacnejšie ako lieky na predpis, zvyčajne ich však poisťovňa vôbec nehradí, dodáva AP.



Antikoncepčné tabletky bez lekárskeho predpisu sú už teraz dostupné vo veľkej časti Južnej Ameriky, Ázie aj Afriky.