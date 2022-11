USA schválili predaj rakiet Fínsku za 323 miliónov dolárov

Washington 29. novembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že schválilo predaj taktických rakiet AIM 9X Block II a kĺzavých riadených striel AGM-154 JSOW Fínsku za 323 miliónov dolárov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Pripravovaný predaj zlepší schopnosti Fínska v oblasti zbraní vzduch-vzduch a vzduch-zem a pozitívne ovplyvní vzťahy Spojených štátov so severským regiónom," uviedol Pentagón v oznámení.



Taktických rakiet AIM 9X predaných Fínsku bude 40 a striel AGM-154 bude 48. Tento predaj sa uskutočňuje v čase, keď ruská invázia na Ukrajinu trvá už vyše deväť mesiacov a núti Fínsko aj Švédsko vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO).



Predaj schválilo aj americké ministerstvo zahraničných vecí a Agentúra pre obrannú spoluprácu (DSCA) odovzdala Kongresu už v stredu požadované oznámenie.



Transakciu musia oficiálne schváliť aj zákonodarcovia, ale to bude pravdepodobne už len formalita, domnieva sa AFP.



"Tento predaj pomôže zahraničnej politike a národnej bezpečnosti Spojených štátov tým, že zlepší bezpečnosť dôveryhodného partnera, ktorý je pre politickú stabilitu a ekonomický pokrok v Európe dôležitou silou," uviedol Pentagón.