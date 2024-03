USA schválili predaj rakiet Poľsku za 3,5 miliardy dolárov

Washington 12. marca (TASR) - Spojené štáty v utorok schválili predaj rakiet Poľsku za takmer 3,5 miliardy dolárov. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí krátko predtým, ako prezident USA Joe Biden privítal v Bielom dome poľského prezidenta Andrzeja Dudu a premiéra Donalda Tuska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ide o 821 rakiet vzduch-zem AGM-158B-2 a 745 striel vzduch-vzduch AIM-120C-8, uviedol americký rezort diplomacie.



Biden sa na stretnutí s poľskými lídrami chystá oznámiť pôžičku v hodnote dvoch miliárd dolárov pre Poľsko a ponúknuť Varšave na predaj 96 útočných vrtuľníkov Apache, povedal podľa agentúry PAP poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



Poľsku to pomôže brániť sa s využitím najmodernejších technológií a zároveň to bude prospešné pre zbrojársky priemysel USA, vysvetlil Sullivan.