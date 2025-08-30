Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. august 2025Meniny má Ružena
< sekcia Zahraničie

USA schválili predaj systémov Patriot Dánsku pre Kyjev za 8,5 miliardy

.
Na snímke protivzdušný raketový systém Patriot. Foto: TASR/DPA

Keďže Dánsko neprevádzkuje systémy Patriot, musí ich nakupovať od Spojených štátov. Holandsko tiež kúpilo systémy Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny.

Autor TASR
Washington 30. augusta (TASR) - Spojené štáty schválili predaj viacerých systémov protivzdušnej obrany Patriot a ďalších zbraní členskej krajine NATO Dánsku, ktoré tak plánuje podporiť Ukrajinu v jej boji proti Rusku. TASR informuje podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.

Dohodu v hodnote 8,5 miliardy dolárov schválilo ministerstvo zahraničných vecí USA a vzťahuje sa na šesť odpaľovacích zariadení, radarové a navádzacie systémy a zodpovedajúce rakety.

Dánsko i ďalší spojenci z radov Severoatlantickej aliancie majú v pláne zásobiť Ukrajinu modernými zbraňovými systémami s cieľom posilniť jej obranyschopnosť voči ruským útokom, píše DPA.

Keďže Dánsko neprevádzkuje systémy Patriot, musí ich nakupovať od Spojených štátov. Holandsko tiež kúpilo systémy Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny.

Kyjev v posledných mesiacoch opakovane žiadal západných spojencov o systémy Patriot, aby lepšie chránil svoje mestá pred ruskými náletmi. Keďže USA sa zdráhajú financovať ďalšie dodávky zbraní Ukrajine, partneri z NATO kupujú americké systémy a presúvajú ich ukrajinským silám, dodáva nemecká agentúra.
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia