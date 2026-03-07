< sekcia Zahraničie
USA schválili predaj zbraní Izraelu za 151 miliónov dolárov
Autor TASR
Washington 7. marca (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že schválilo predaj zbraní a muničnej podpory Izraelu v hodnote 151,8 milióna dolárov bez toho, aby záležitosť predložilo na posúdenie Kongresu. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Minister zahraničných vecí Marco Rubio rozhodol, že vznikla núdzová situácia vyžadujúca si okamžitý predaj Izraelu, ktorý je v záujme národnej bezpečnosti USA, píše sa vo vyhlásení rezortu týždeň po začiatku amerických a izraelských vojenských úderov na Irán.
Izrael požiadal o 12.000 kusov 450-kilogramových univerzálnych bombových telies BLU-110A/B, doplnilo ministerstvo v oznámení.
Demokratický kongresman Gregory Meeks uviedol, že rozhodnutie Rubia využiť mimoriadne právomoci na obídenie Kongresu je známkou nedostatočnej prípravy na vojnu proti Iránu. „Toto je núdzová situácia, ktorú si Trumpova vláda spôsobila sama,“ vyhlásil.
Washington za prezidenta Donalda Trumpa i jeho predchodcu Joea Bidena silne podporuje Izrael počas viac ako dvoch rokov vojen v Pásme Gazy, Libanone a Iráne. Trumpova administratíva už v minulosti schválila predaje zbraní Izraelu bez posúdenia zmlúv Kogresom, čo počas svojho pôsobenia urobila aj Bidenova vláda.
