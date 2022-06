USA schválili prvé vakcíny proti covidu pre deti do 5 rokov

Washington 17. júna (TASR) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok schválil na núdzové použitie vakcíny proti koronavírusu od spoločností Moderna a Pfizer/BioNTech pre deti mladšie ako päť rokov. Ide o poslednú vekovú skupinu v Spojených štátoch, ako aj vo väčšine krajín sveta, ktorá dosiaľ čaká na možnosť vakcinácie proti ochoreniu COVID-19. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



FDA svojím rozhodnutím povolila núdzové použitie dvojdávkovej proticovidovej očkovacej látky od firmy Moderna pre deti od šiestich mesiacov až piatich rokov a takisto aplikáciu troch dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech pre deti od šiestich mesiacov do štyroch rokov.



"Očakávame, že vakcíny pre mladšie deti (im) poskytnú ochranu pred najzávažnejším priebehom (ochorenia) COVID-19, napríklad pred hospitalizáciou či smrťou," uviedol vo vyhlásení šéf FDA Robert Califf.



Už v stredu jednomyseľne odporučil očkovanie Modernou a Pfizerom pre uvedené vekové skupiny poradný panel odborníkov FDA.



Zhruba 18 miliónov detí v USA tak získa možnosť dostať dávku vakcíny proti covidu - vakcinácia by sa mala spustiť budúci týždeň, píše agentúra AP.



Konečné rozhodnutie ešte závisí od Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktorého expertný tím má o vakcínach pre najmenšie deti diskutovať v priebehu piatka a hlasovať v sobotu.



Vakcíny boli testované na tisíckach detí a spôsobovali podobné mierne vedľajšie účinky ako pri dospelých osobách. Generovali tiež podobne vysoký počet protilátok.



Účinnosť čo sa týka ochrany pred nákazou bola vyššia v prípade vakcíny od Pfizeru (80 percent), pri Moderne to bolo okolo 51 percent pre deti od šiestich mesiacov do dvoch rokov a 37 percent pre skupinu dvoj- až päťročných. Údaje firmy Pfizer sú však predbežné, pretože sú založené na malej vzorke testovaných.