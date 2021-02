USA schválili vakcínu proti COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson

Washington 28. februára (TASR) - Spojené štáty schválili v noci na nedeľu núdzové použitie jednodávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy Johnson & Johnson (J&J). Ide tak o tretiu očkovaciu látku schválenú v USA, ktoré sú pandémiou najviac zasiahnutou krajinou sveta, píšu agentúry AP a DPA.



Toto rozhodnutie prišlo po tom, ako poradná komisia zdravotníckych expertov Amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok odporučila schválenie tejto očkovacej látky. Komisia sa totiž po celodennom zasadnutí jednohlasne uzniesla, že prínosy vakcíny J&J prevažujú nad rizikami pre dospelých ľudí. FDA následne oznámil, že vo veci odporúčania svojej poradnej komisie bude konať rýchlo.



V USA dosiaľ očkujú dvojdávkovými vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna, ktoré FDA schválila v decembri. Najmenej jednu dávku týchto vakcín dostalo v krajine viac než 47 miliónov ľudí, teda približne 14 percent populácie.



Spoločnosť Johnson & Johnson uviedla, že môže do marca dodať 20 miliónov a do júna celkovo 100 miliónov dávok svojej vakcíny. Tá má podľa výsledkov štúdie, ktorú vykonala FDA, účinnosť 85 percent pri ochrane pred závažným priebehom ochorenia COVID-19. Účinná je tiež voči brazílskemu a juhoafrickému variantu tejto nákazy. Celková účinnosť vakcíny J&J sa znížila na 66 percent po zohľadnení prípadov stredne ťažkého až vážneho priebehu covidu.



Ako pripomína DPA, výhoda vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson spočíva v tom, že pre zaistenie optimálnej ochrany stačí podať iba jednu dávku. Okrem toho je možné skladovať ju v štandardných chladničkách namiesto veľmi chladného prostredia, ktoré si vyžadujú vakcíny od spoločností Pfizer či Moderna.



Biden: Schválenie vakcíny od Johnson & Johnson je vzrušujúcou správou

Prezident Spojených štátov Joe Biden označil v noci na nedeľu schválenie jednodávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy Johnson & Johnson (J&J) americkým regulačným úradom za "vzrušujúcu správu". Zároveň však Američanov varoval, že v boji proti pandémii "teraz nemôžu poľaviť", píše agentúra AFP.



"Je to vzrušujúca správa pre všetkých Američanov a povzbudivý vývoj v našom úsilí o ukončenie tejto krízy. Teraz ale nemôžeme poľaviť alebo sa domnievať, že víťazstvo je samozrejmosťou," uviedol Biden vo vyhlásení zverejnenom krátko po tom, ako americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) definitívne odobril túto v poradí tretiu očkovaciu látku schválenú v USA, ktoré sú pandémiou najviac zasiahnutou krajinou sveta.