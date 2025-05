USA schválili výcvik a vybavenie pre stíhačky F-16 dodané Ukrajine

Washington 2. mája (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila v piatok dohodu s Ukrajinou o výcviku a vybavení pre stíhačky F-16, ktorých dodávky schválil bývalý prezident Joe Biden po invázii Ruska. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Ministerstvo zahraničných vecí USA americkému Kongresu oznámilo, že súhlasí s kontraktom v hodnote 310,5 milióna dolárov, za ktoré Ukrajina zakúpi vybavenie pre tieto vojenské lietadlá aj služby na ich údržbu.



„Navrhovaný predaj zlepší potenciál Ukrajiny čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že zabezpečí, že budú jej piloti účinne vycvičení, a zvýši jej interoperabilitu so Spojenými štátmi,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Trump opakovane kritizoval vojenskú a ekonomickú pomoc za miliardy dolárov, ktoré Ukrajine poskytla vláda jeho predchodcu Bidena. Trumpove vzťahy s Kyjevom sa však postupne zlepšili a USA s ním túto stredu podpísali dohodu o spoločnom využívaní ukrajinských nerastných surovín.



Ukrajina dostala prvé lietadlá F-16 v polovici roka 2024 po dvoch rokoch naliehania na Bidena, ktorý podporoval Kyjev, no obával sa, že nedostatočný výcvik ukrajinských pilotov by odsúdil tieto stíhačky na zánik. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v marci oznámil ďalšiu dodávku týchto lietadiel, neposkytol však presný počet.