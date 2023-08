USA schválili vyslanie lietadiel F-16 z Dánska a Holandska na Ukrajinu

Washington 18. augusta (TASR) - Spojené štáty schválili vyslanie stíhacích lietadiel typu F-16 z Dánska a Holandska na Ukrajinu na obranu proti ruským agresorom ihneď po ukončení výcviku pilotov.



Uviedol to vo štvrtok nemenovaný americký činiteľ, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters. Ukrajina sa aktívne usiluje získať stroje F-16 americkej výroby, ktoré by jej pomohli čeliť ruskej vzdušnej prevahe.



Washington oficiálne ubezpečil Dánsko a Holandsko, že USA urýchlia schválenie žiadostí o presun lietadiel F-16 na Ukrajinu, keď budú piloti vyškolení. Obe západné krajiny nedávno požiadali o tieto záruky.



USA musia totiž schváliť presun vojenských lietadiel od svojich spojencov na Ukrajinu.



Koalícia 11 krajín má v auguste v Dánsku začať s výcvikom ukrajinských pilotov na stroje F-16. Dánsky minister obrany Troels Poulsen v júli uviedol, že "výsledky" výcviku uvidí krajina začiatkom roka 2024.



Dánsko a Holandsko, členovia NATO, vedú medzinárodné úsilie o výcvik pilotov, ako aj podporného personálu, údržbu lietadiel a v konečnom dôsledku umožňujú Ukrajine získať lietadlá F-16 na použitie vo vojne s Ruskom.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken poslal svojim dánskym a holandským rezortným partnerom listy, v ktorých ich ubezpečil, že žiadosti budú schválené, uviedol americký predstaviteľ.



"Je naďalej veľmi dôležité, aby sa Ukrajina dokázala brániť proti pokračujúcej ruskej agresii a porušovaniu svojej suverenity," uviedol Blinken.



Dodal, že schválenie žiadostí umožní Ukrajine "naplno využiť svoje nové kapacity hneď, ako prvá skupina pilotov dokončí príslušný výcvik".



Americký prezident Joe Biden v máji podporil výcvikové programy pre ukrajinských pilotov na stíhacie lietadlá F-16. Okrem výcviku v Dánsku by sa malo zriadiť podobné výcvikové stredisko aj v Rumunsku.



Hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat v stredu neskoro večer pre domáce médiá uviedol, že Kyjev nebude môcť ešte na jeseň a v zime tohto roku prevádzkovať lietadlá F-16 americkej výroby.