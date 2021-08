Sedem policajtov podalo žalobu voči exprezidentovi Trumpovi

Na archívnej snímke Donald Trump, 30. júna 2021. Foto: TASR/AP

Washington 26. augusta (TASR) - Sedem policajtov, ktorí boli napadnutí počas januárových nepokojov v sídle Kongresu Spojených štátov vo Washingtone, podalo vo štvrtok žalobu na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, jeho spojencov a členov extrémistických skupín. Informovala o tom agentúra AP.Policajti Trumpa obvinili z toho, že úmyselne poslal násilný dav do washingtonského Kapitolu, aby narušil fungovanie amerického Kongresu.Žalobu podala v mene siedmich príslušníkov polície ľudskoprávna organizácia s názvom Právny výbor pre občianske práva. Okrem exprezidenta sa žaloba týka aj členov jeho volebnej kampane, jeho spolupracovníka Rogera Stonea a členov amerických krajne pravicových skupín Proud Boys a Oath Keepers.Donald Trump bol právnymi zástupcami policajtov konkrétne obvinený z toho, že "".Predkladatelia žaloby tvrdia, že činy Trumpa a jeho spojencov viedli k násilnému obliehaniu Kapitolu, ktoré vyústilo do zranenia desiatky policajtov.Násilný dav Trumpových stúpencov 6. januára 2021 vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve spoločne definitívne potvrdzovali víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť. Mnohí členovia Republikánskej strany januárové výtržnosti bagatelizujú alebo úplne popierajú, píše AP.