Šéf Facebooku poprel, že má dohodu s Trumpom o vzájomnej ochrane

Washington 21. júla (TASR) - Šéf Facebooku Mark Zuckerberg v pondelok odmietol "špekuláciu", že má dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, podľa ktorej môže prezident zdieľať akýkoľvek príspevok či názor. Zuckerberg to uviedol v rozhovore zverejnenom na webovej stránke Axios, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Ujasnime si to: Neexistuje medzi nami žiadna dohoda," povedal Zuckerberg a dodal, že toto obvinenie je "skutočne smiešne".



Podľa neho sa s Trumpom z času na čas rozpráva tak, ako s predchádzajúcim prezidentom Barackom Obamom a inými svetovými lídrami. Zuckerberg tiež potvrdil, že prijal pozvanie na súkromnú večeru s Trumpom v Bielom dome, keďže "je to prezident Spojených štátov".



Facebook je v poslednom čase pod tlakom zo strany reklamných partnerov z dôvodu svojho prístupu k nenávistným a dezinformačným príspevkom, vrátane tých od Trumpa. Táto sociálna sieť je známa tým, že sa dlhodobo dištancuje od filtrovania politických prejavov, ktoré uvádzajú nepresnosti.



V júni však Facebook stiahol reklamu z Trumpovej kampane, ktorá obsahovala symbol používaný v nacistickom Nemecku.



Viaceré svetové značky začali Facebook bojkotovať tak, že zastavili alebo výrazne obmedzili svoju reklamu na tejto sociálnej sieti. Podľa portálu Investopedia.com však až 90 percent príjmov Facebooku pochádza práve z reklamy.