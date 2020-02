Šéf zahraničnej politiky EÚ Borrell rokoval s ministrom Pompeom

Washington 7. februára (TASR) - Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell rokoval v piatok s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, píše agentúra AFP.



Borrell informoval vedúcich predstaviteľov USA o svojej ceste do Iránu zameranej na zmiernenie napätia a prediskutovanie amerického blízkovýchodného plánu, ktorý on osobne odsúdil.



Na svojej prvej ceste do Washingtonu od nástupu do funkcie vlani v decembri sa Borrell stretol s Pompeom a následne povedal, že diskutovali o "všetkom".



Podľa vyhlásenia amerického ministerstva zahraničných vecí Borrell a Pompeo hovorili o "vyhliadkach na mier na Blízkom východe, o obchodných vzťahoch medzi USA a EÚ a o zodpovednosti Iránu a Ruska za ich aktivity vedúce k destabilizácii".



Borrell začiatkom týždňa navštívil Teherán, kde sa stretol s prezidentom Hassanom Rúháním a vyjadril nádej na zmiernenie napätia a zachovanie dohody z roku 2015, ktorá ostro obmedzila iránsky jadrový program.



Borrell bude vo Washingtone rokovať aj s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom, ktorý je poradcom Bieleho domu pre Blízky východ. Kushner je zároveň architektom amerického mierového plánu pre Blízky východ. Šéf diplomacie EÚ sa stretne aj s predsedníčkou Snemovne reprezentantov, najvyššie postavenou demokratickou političkou v americkom Kongrese Nancy Pelosiovou.



Borrell v utorok odmietol tie časti najnovšieho amerického mierového plánu, podľa ktorých by Izrael anektoval židovské osady na okupovanom západnom brehu rieky Jordán (Predjordánsko). Borrell súčasne vyzval na priame rokovania medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.



Európska únia v Borrellovom vyhlásení pripomína svoju oddanosť už dohodnutému riešeniu založenému na existencii dvoch štátov - izraelského a palestínskeho - v rámci hraníc z roku 1967, žijúcich bok po boku v mieri, bezpečnosti a vzájomnom rešpekte.