Senát jednohlasne potvrdil Williama Burnsa vo funkcii riaditeľa CIA

Washington 19. marca (TASR) - Americký Senát vo štvrtok jednohlasne potvrdil Williama Burnsa vo funkcii riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Informovala o tom agentúra AP.



Burns v minulosti pôsobil ako veľvyslanec USA v Rusku a v Jordánsku. Na ministerstve zahraničných vecí, kde slúžil aj ako námestník šéfa americkej diplomacie, strávil viac 30 rokov.



Na minulomesačnom vypočúvaní príslušným senátnym výborom prisľúbil, že po vymenovaní do funkcie bude do Bieleho domu odosielať spravodajské správy obsahujúce len "holú pravdu", približuje AP.



Na rovnakom senátnom vypočutí tiež označil Čínu za "najväčší geopolitický test" pre Spojené štáty. Rusko, ktoré podľa neho do určitej miery stráca zo svojej moci, je aj tak naďalej "rušivou a silnou hrozbou".



Americký Senát tiež v rovnaký deň potvrdil kalifornského generálneho prokurátora Xaviera Becerru vo funkcii ministra zdravotníctva. Stáva sa tak prvým príslušníkom latinskoamerickej komunity na čele ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb.