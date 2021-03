Senát potvrdil Indiánku Haalandovú vo funkcii ministerky vnútra

Washington 16. marca (TASR) - Americký Senát v pondelok potvrdil členku Snemovne reprezentantov za štát Nové Mexiko Deb Haalandovú ako ministerku vnútra. Táto Indiánka sa stáva vôbec prvým príslušníkom pôvodného obyvateľstva Severnej Ameriky na čele ministerstva a navyše takého, ktoré malo vplyv na kmene severoamerických Indiánov takmer dve storočia.



Haalandovú potvrdil Senát hlasovaním v pomere 51 k 40, informovala tlačová agentúra AP.



Demokrati a príslušníci kmeňov privítali potvrdenie Haalandovej ako historické. Uviedli, že jej výber do funkcie znamená, že pôvodní obyvatelia - ktorí žili v Severnej Amerike ešte pred vznikom Spojených štátov - budú mať prvýkrát vo vedení vplyvného ministerstva svoju predstaviteľku. Práve tam sa robia tie najdôležitejšie rozhodnutia.



"Potvrdenie členky Snemovne Haalandovej predstavuje gigantický krok vpred vo vytváraní vlády, ktorá stelesňuje celú bohatosť a rôznorodosť tejto krajiny," vyhlásil líder senátnej väčšiny a demokrat zo štátu New York Chuck Schumer.



Deb Haalandová (60) sa v roku 2018 stala jednou z trojice amerických Indiánok, ktoré sa po prvýkrát v histórii USA dostali do Snemovne reprezentantov, dolnej komory Kongresu. Ako rada vraví, v štáte Nové Mexiko je obyvateľkou 35. generácie.



V úlohe ministerky vnútra bude mať na starosti takmer 600 federálne uznaných kmeňov, ako aj väčšinu obrovských štátnych pozemkov krajiny, vodných ciest, divej prírody, národných parkov a nerastného bohatstva.



Mnohí pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky vnímajú Haalandovú ako niekoho, kto posilní ich hlas a ochráni životné prostredie aj práva indiánskych kmeňov. Dosiaľ ministerstvo, teda záležitosti Indiánov, riadili politici, ktorí nepatrili k pôvodnému obyvateľstvu Severnej Ameriky - a väčšinou to boli muži belosi. Federálna vláda často fungovala tak, že pripravovala kmene o ich pôdu a až donedávna ich asimilovala a začleňovala do kultúry belochov.



Podporovatelia Haalandovej premietali v pondelok jej fotografiu na múr budovy ministerstva vnútra v centre Washingtonu, spolu s textom "Sny našich predkov sa napĺňajú".