Senát prijal balík finančnej pomoci na boj proti koronavírusu

Washington 18. marca (TASR) - Senát amerického Kongresu v stredu schválil balík finančnej pomoci na boj proti pandémii koronavírusu. Podľa agentúry DPA je navrhnutý tak, aby poskytoval pomoc pracovníkom, ktorí čelia finančným výpadkom v dôsledku šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine.



Balík pomoci zahŕňa bezplatné testovanie na koronavírus, rozširuje možnosti uplatnenia platenej práceneschopnosti a posilňuje niektoré dávky poistenia v nezamestnanosti. Zahŕňa taktiež ďalšiu pomoc vo forme potravinových programov.



Balík opatrení pre Američanov zasiahnutých novým koronavírusom v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorého cieľom je obmedziť vplyv pandémie na ekonomiku, prijali ešte cez víkend členovia Snemovne reprezentantov. Senátori ho schválili v pomere hlasov 90:8.



Zo Senátu putuje do Bieleho domu na podpis k prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



V USA sa koronavírus potvrdil v 7663 prípadoch takmer vo všetkých štátoch. Dosiaľ tam evidujú v súvislosti s ochorením COVID-19 celkovo 115 úmrtí.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v nedeľu večer zverejnilo svoje nové odporúčania, podľa ktorých by Američania mali zrušiť všetky zhromaždenia — vrátane svadieb, konferencií, športových alebo iných podujatí — za účasti viac ako 50 ľudí, a to na najbližších osem týždňov. Vo viacerých štátoch USA sú už zatvorené školy, múzeá, športové štadióny a zábavné centrá.