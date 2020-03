Senát schválil dva bilióny dolárov pre situáciu s koronavírusom

Washington 26. marca (TASR) – Republikánmi ovládaný americký Senát dnes v noci po niekoľkých dňoch intenzívnych diskusií jednomyseľne schválil historicky najväčší záchranný balík pre tamojšiu ekonomiku postihnutú koronavírusovou krízou. Návrh zákona prešiel pomerom hlasov 90:0, informuje tlačová agentúra AFP.



Dohoda o návrhu zákona o mimoriadnej finančnej pomoci, ku ktorej dospeli demokrati, republikáni a Biely dom, teraz poputuje do Snemovne reprezentantov - dolnej komory amerického Kongresu -, pričom ju musí následne podpísať aj prezident Donald Trump.



Snemovňu reprezentantov ovládajú demokrati, ich lídri však predpokladajú, že legislatíva v piatkovom jednoduchom hlasovaní prejde. Trump takisto už predtým vyhlásil, že schválené opatrenie bezodkladne podpíše do zákona.



Balík federálnej pomoci vo výške zhruba dvoch biliónov dolárov poskytne priemernej štvorčlennej rodine príspevok 3400 dolárov. Približne 500 miliárd dolárov pôjde v podobe dotácií a pôžičiek menším firmám a kľúčovým priemyselným odvetviam; to zahŕňa aj 50 miliárd pre letecké spoločnosti a ich zamestnancov.



Zhruba 100 miliárd dolárov je určených vyčerpaným nemocniciam a iným zdravotníckym zariadeniam na nákup potrebného vybavenia. Záchranný plán zároveň výrazne rozšíri podporu v nezamestnanosti či v prípade koronavírusového ochorenia.



K dohode došlo pod tlakom v podobe nárastu počtu úmrtí a nakazených novým koronavírusom v USA. Podľa najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa zomrelo v Spojených štátoch dosiaľ na chorobu COVID-19, ktorú daný vírus vyvoláva, už 1031 ľudí, pričom potvrdených prípadov nákazy je v krajine celkovo 68 572, uvádza AFP.



USA majú po Číne a Taliansku tretí najvyšší počet potvrdených prípadov nákazy. Jednou z najviac postihnutých lokalít je štát New York, kde v meste New York od vypuknutia pandémie zomrelo už 280 ľudí. Celosvetovo si ochorenie COVID-19 od vlaňajšieho decembra, keď ho po prvý raz zaznamenali v Číne, vyžiadalo viac než 21 000 mŕtvych.