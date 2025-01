Senát zahájil vypočúvania Trumpových nominantov na vládne posty

Washington 14. januára (TASR) - Americký Senát v utorok zahájil vypočúvania nominantov novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa do vládnych funkcií. Pete Hegseth, navrhovaný na post ministra obrany, čelil veľkej kritike senátorov pre nedostatok skúseností a znepokojujúcu minulosť. TASR píše podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Hlavnú úlohu, ktorú mi prezident Trump dal, keď si ma vybral na túto pozíciu, bolo vrátiť na ministerstvo obrany kultúru bojovníkov," uviedol Hegseth na úvod vypočúvania.



Bývalý moderátor televízie Fox News je jednou z najkontroverznejších navrhovaných osôb. V minulosti nesúhlasil s podporou rovnosti a inklúzie v americkej armáde s odôvodnením, že to znižuje jeho efektívnosť.



"Pán Hegseth, nemyslím si, že ste kvalifikovaný na to, aby ste splnili obrovské požiadavky na túto prácu," povedal demokratický senátor Jack Reed.



"Musíme brať do úvahy znepokojujúce správy proti Vašej osobe. Rôzne zdroje - vrátane vašich vlastných slov - vás usvedčujú z nerešpektovania vojenských zákonov, zlého finančného hospodárenia, rasistických a sexistických poznámok o mužoch a ženách v uniforme, zneužívania alkoholu, sexuálneho napadnutia a obťažovania a ďalších znepokojujúcich vecí," uviedol.



Demokratická senátorka Kirsten Gillibrandová kritizovala Hegsethove výroky o ženách v americkej armáde, ktoré v nej tvoria 18 percent. "Máme stovky... žien, ktoré slúžia v pechote (ako) smrtiace príslušníčky našej armády... Ale Vy ich ponižujete," povedala v Senáte.



Podľa Hegsetha proti nemu opozícia vedie "koordinovanú ohováračskú kampaň", hoci si je vedomý svojich nedokonalostí. Aj keby proti jeho nominácii hlasovali všetci demokrati a ďalší traja republikáni, bude mať dosť hlasov v Senáte na oficiálne potvrdenie vo funkcii.



Medzi ďalších Trumpových kontroverzných nominantov patrí Tulsi Gabbardová ako riaditeľka národnej spravodajskej služby (DNI). Senátori spochybňujú jej skúsenosti a kvalifikáciu na túto funkciu. Silný tlak sa očakáva aj na nominanta na post ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho mladšieho, známeho podporovateľa konšpiračných teórií proti očkovaniam, či Kasha Patela, nominanta na post šéfa FBI. Oboch čakajú vypočutia v nasledujúcich týždňoch.



Bezproblémové potvrdenie sa očakáva ako u jedného z mála v prípade Marca Rubia do funkcie ministra zahraničných vecí. Vypočutie absolvuje v stredu spolu s ďalšími kandidátmi.