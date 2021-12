Americkí senátori nezakážu navrhovaný predaj zbraní Saudskej Arábii

Washington 8. decembra (TASR) - Americkí senátori sa rozhodli v utorok nezakázať navrhovaný predaj moderných sofistikovaných rakiet stredného doletu a iných zbraní Saudskej Arábii. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rezolúciu zakazujúcu predaj predložili republikáni Rand Paul a Mike Lee spolu s nezávislým senátorom Berniem Sandersom. Za návrh hlasovalo 30 senátorov a 67 bolo proti.



Ako pripomína Reuters, mnoho amerických poslancov považuje Saudskú Arábiu za dôležitého partnera Spojených štátov na Blízkom východe, iní ju však kritizujú za jej vojnové ťaženie v Jemene, kde ozbrojený konflikt vyvolal jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.



"Vývoz ďalších rakiet do Saudskej Arábie nerobí nič iné, len prehlbuje tento konflikt (v Jemene)," povedal Sanders počas prejavu v hornej komore amerického Kongresu.



"Úplne súhlasím s potrebou vyvodiť zodpovednosť voči saudskoarabskému vedeniu za ich rôzne činy... zároveň som však presvedčený, že je dôležité, aby si naši partneri v oblasti bezpečnosti boli istí, že dodržíme naše záväzky," kontroval demokratický senátor Bob Menendez, ktorý predsedom senátneho výboru pre zahraničné vzťahy.



Administratívna amerického prezidenta Joea Bidena pred hlasovaním v utorok navrhovanú rezolúciu rázne odmietla.



Jej schválenie by totiž podľa Bieleho domu "bolo v rozpore s prezidentovým záväzkom pomáhať pri obrane nášho partnera v čase zvýšenej frekvencie raketových a dronových útokov na civilistov v Saudskej Arábii."



Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý je považovaný za faktického lídra krajiny, podľa amerických tajných služieb schválil vraždu novinára Džamála Chášukdžího.



Biden v tejto súvislosti počas svojej prezidentskej predvolebnej kampane v roku 2019 avizoval, že v prípade svojho zvolenia do Bieleho domu spraví zo Saudskej Arábie "vyvrheľa". Bidenova administratíva však s Rijádom naďalej udržuje diplomatické a ekonomické vzťahy.



Snúbenica zavraždeného novinára Hatice Cengizová (vysl. hatidže džengizová) v októbri vyjadrila v tejto súvislosti nevôlu. "Toto je to vyvodenie zodpovednosti, ktorú sľuboval Biden?" spýtala sa Cengizová na sviečkovej manifestácií pri príležitosti tretieho výročia vraždy svojho manžela.