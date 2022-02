Americkí senátori vyjadrili solidaritu ukrajinským občanom

Washington 16. februára (TASR) - Americkí senátori v utorok vyslali spoločný signál "solidarity" občanom Ukrajiny a výstrahu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi po tom, čo sa táto komora Kongresu nedokázala dohodnúť na návrhu zákona o sankciách proti Moskve. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AFP.



"V tejto temnej hodine vysielame posolstvo solidarity a odhodlania ukrajinským občanom a rovnako jasné varovanie Vladimirovi Putinovi a Kremľu," uviedlo vo vyhlásení 12 vysokopostavených demokratických a republikánskych členov Senátu.



Text príslušného vyhlásenia bol podpísaný lídrom demokratickej väčšiny v Senáte Chuckom Schumerom a najvyššie postaveným republikánsky zákonodarcom, senátorom Mitchom McConnellom. Podľa AFP šlo o vzácnu ukážku jednoty medzi oboma hlavnými americkými politickými stranami.



Vyhlásenie prichádza po tom, čo sa politickým rivalom v rovnomerne rozdelenom Senáte nepodarilo dosiahnuť dohodu o návrhu zákona, ktorý by prísne sankcionoval Rusko, ak by napadlo susednú Ukrajinu.



Americký prezident Joe Biden na utorkovej tlačovej konferencii v Bielom dome povedal, že Washington má pripravené "tvrdé sankcie" voči Rusku. Hoci ich zavedenie si nevyžaduje povolenie Kongresu, podpora členov Snemovne reprezentantov a Senátu by demokratickému prezidentovi vyslala silný signál, konštatuje AFP.



Senátori vo svojom spoločnom vyhlásení napriek tomu uviedli, že sú pripravení "plne podporiť" okamžité uvalenie "prísnych a účinných sankcií voči Rusku".