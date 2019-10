Šerif dal na Halloween strážiť deti pred sexuálnymi násilníkmi

Washington 31. októbra (TASR) - Americký šerif Gary Long nariadil svojim zástupcom, aby vo štvrtok počas Halloweenu rozdávali sladkosti vo štvrtiach, kde žijú registrovaní páchatelia sexuálnych trestných činov. Príkaz dal po tom, čo mu sudca zakázal umiestniť varované tabule na trávnikoch pred bydliskami týchto páchateľov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Šerif okresu Butts v americkom štáte Georgia vlani rozmiestnil tabule s nápisom "Stop! Varovanie! Na tejto adrese nekoledujte" a tento rok sa chystal urobiť to isté.



Traja registrovaní sexuálni násilníci však podali žalobu a federálny sudca sa s nimi zhodol, že šerif to prehnal.



"Otázka, na ktorú súd musí odpovedať, neznie tak, či plán šerifa Longa je múdry alebo morálny. Otázka znie skôr tak, či plán šerifa Longa ide proti prvému dodatku Ústavy Spojených štátov," napísal sudca Marc Treadwell vo svojom rozhodnutí.



Šerif Long uviedol, že "zdvorilo a dôrazne" nesúhlasí so sudcovým rozhodnutím, ale bude sa ho držať.



"Počas tohto Halloweenu budú naši zástupcovia veľmi výrazne prítomní vo štvrtiach, o ktorých vieme, že sa tam asi nachádzajú páchatelia sexuálnych trestných činov," napísal na Facebooku šerif.



"Zástupcovia budú mať vo svojich hliadkovacích autách sladkosti a budú s deťmi v kontakte dovtedy, kým malí koledníci z danej štvrte neodídu. Zástupcovia zaručia bezpečie našich detí v noci počas Halloweenu," dodal.



Halloween sa oslavuje v noci z 31. októbra na 1. novembra prevažne v anglicky hovoriacich krajinách a v zámorí. V súčasnosti si ľudia najmä v USA tematicky ozdobujú svoje obydlia, deti oblečené v kostýmoch strašidiel navštevujú okolité domy a pýtajú sladkosti a večer sa organizujú bujaré oslavy v maskách. Charakteristickým halloweenskym symbolom je vydlabaná tekvica s otvormi v podobe tváre, zvnútra osvetlená sviečkou či kahancom.