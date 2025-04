STREĽBA V AREÁLI UNIVERZITY: Vo Floride hlásia šesť zranených ľudí

Tallahassee 17. apríla (TASR) - Šesť ľudí utrpelo zranenia pri štvrtkovej streľbe v areáli kampusu Floridskej štátnej univerzity (FSU) v americkom meste Tallahassee. Jeden zo zranených je v kritickom stave. V súvislosti so streľbou zadržala polícia jednu osobu, informuje TASR s odvolaním sa na televízie NBC News a CNN.



Rozsah zranení obetí nebol bezprostredne známy, takisto zatiaľ neboli zverejnené podrobnosti o zadržanej osobe.



NBC uviedla, že jeden zo zranených svojim zraneniam podľahol. Úrady to zatiaľ oficiálne nepotvrdili, okolo 16.30 h miestneho času (22.30 h SEČ) však bude mať miestna polícia tlačovú konferenciu.



Podľa polície sa u zadržaného našla krátka zbraň, ďalšia bola zaistená v jeho vozidle a jedna sa našla aj v priestoroch študentského centra, ktoré bolo dejiskom streľby.



Na miesto prišli aj agenti z Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). O streľbe bol informovaný i prezident USA Donald Trump, ktorý ho na brífingu v Bielom dome označil za „hanbu“. „Je to strašná vec. Hrozné, že sa takéto veci dejú,“ dodal.



FSU je jednou z 12 verejných univerzít na Floride s hlavným kampusom v Tallahassee. Na univerzite je podľa údajov z roku 2024 zapísaných asi 44.000 študentov.



V roku 2014 došlo v hlavnej knižnici FSU k streľbe, pri ktorej utrpeli zranenia traja ľudia. Policajti páchateľa zastrelili.



FSU na štvrtok zrušila vyučovanie a ďalšie aktivity. Do nedele zrušila aj všetky športové podujatia.