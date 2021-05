Na zraze automobilového klubu v USA smrteľne postrelili dieťa

San Antonio 10. mája (TASR) – Šesťročné dievčatko smrteľne postrelili počas hádky na zraze automobilového klubu v meste San Antonio v americkom štáte Texas, informovala v pondelok polícia. Správu priniesla tlačová agentúra AP.



V nedeľu krátko pred 23.00 h miestneho času vypukla roztržka a dievčatko zasiahla streľba z ručnej strelnej zbrane, smerujúca do vnútra vozidla, v ktorom sa dieťa nachádzalo. Jeho matku jeden náboj ľahko škrabol na chrbte, dodala polícia.



Dievčatko odviezli do nemocnice v San Antoniu, kde zraneniam podľahlo.



„Toto je jednoducho veľmi nešťastný prípad," povedal policajný hovorca Cory Schuler. „Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pred spravodlivosť postavili človeka, ktorý je za to zodpovedný – nech je to ktokoľvek," dodal.



Polícia tiež informovala, že zadržala jednu osobu, aby ju mohla vypočuť, ale neoznámila žiadnych zatknutých.