USA: Severná Kórea možno vykoná jadrový test už v máji

Washington 6. mája (TASR) - Spojené štáty sa domnievajú, že Severná Kórea môže už tento mesiac vykonať jadrový test. V piatok to uviedla zástupkyňa hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí Jalina Porterová. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Spojené štáty odhadujú, že KĽDR pripravuje svoje jadrové testovacie zariadenie Pchunggje, ktoré by mohlo byť pripravené na test už tento mesiac," povedala Porterová. "Tento odhad sa zhoduje s nedávnymi verejnými vyhláseniami KĽDR," pokračovala s tým, že USA tieto zistenia odovzdali aj svojim spojencom.



Americký prezident Joe Biden navštívi tento mesiac Japonsko a Južnú Kóreu. Severokórejský jadrový test sa môže udiať práve v čase jeho návštevy alebo v čase inaugurácie nového juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola, ktorá sa uskutoční 10. mája. Nový juhokórejský líder sa zaviazal zaujať voči Pchjongjangu tvrdší postoj než jeho predchodca Mun Če-in, uviedla AFP.



Severná Kórea doposiaľ vykonala šesť jadrových skúšok, posledná z nich sa uskutočnila v roku 2017. K ich zastaveniu došlo po neočakávanom zlepšení vzťahov medzi Washingtonom a Pchjongjangom. Severokórejský líder Kim Čong-un sa počas tohto obdobia štyrikrát stretol s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Napriek vyhláseniam amerického exprezidenta o tom, že sa so severokórejským lídrom "do seba zamilovali", ich stretnutia nepriniesli žiadnu trvalú dohodu o ukončení severokórejského jadrového programu. Severná Kórea prejavila len malý záujem v pokračovaní rokovaní s Bidenovou administratívou, ktorá preferuje diplomatické styky iba na pracovnej úrovni, uzatvára AFP.