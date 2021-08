USA si možno zachovajú diplomatickú prítomnosť v Afganistane

Washington 18. augusta (TASR) - Spojené štáty nevylučujú, že si zachovajú svoju diplomatickú prítomnosť na letisku v afganskej metropole Kábul aj po 31. auguste, ak to umožní bezpečnostná situácia, uviedlo v utorok americké ministerstvo zahraničných vecí. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ak bude bezpečné a zodpovedné zostať dlhšie (ako do 31. augusta), budeme o tom možno uvažovať," povedal hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. Do konca augusta má byť zavŕšené stiahnutie všetkých amerických vojakov z Afganistanu.



Americký rezort diplomacie zároveň vyzval afganské hnutie Taliban aby splnilo svoje sľuby o dodržiavaní práv občanov tejto ázijskej krajiny.



"Ak Taliban hovorí, že bude rešpektovať práva svojich občanov, budeme sledovať, či toto vyhlásenie dodrží," uviedol Price.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid v utorok na svojej prvej tlačovej konferencii vyhlásil, že talibovia budú rešpektovať práva žien, ale v medziach noriem islamského práva, že zaručia bezpečnosť Afganistanu, že sa nesnažia pomstiť a že každého omilostili, aj keď spolupracoval s bývalou vládou alebo so zahraničnými vládami alebo silami v krajine. Taktiež uviedol, že Taliban chce, aby súkromné médiá "zostali nezávislé". Zdôraznil však, že novinári "by nemali pracovať proti národným hodnotám".



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.



Personál západných ambasád sa presťahoval na letisko v Kábule, ktoré je pod ochranou zadného voja amerických jednotiek nasadených na krytie ústupu spojencov.