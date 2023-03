USA si po zrážke stíhačky s dronom predvolalo ruského veľvyslanca

Washington 14. marca (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca v USA Anatolija Antonova v spojitosti s utorňajšou zrážkou ruskej stíhačky s americkým dronom v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Hovorca americkej diplomacie Ned Price pre média uviedol, že veľvyslankyňa v Moskve Lynne Tracyová tlmočila rozhodný odkaz ruskému ministerstvu zahraničných vecí. USA o incidente informovali aj spojencov a partnerov.



Ruská stíhačka Su-27 zasiahla pri utorkovom incidente vrtuľu amerického bezpilotného lietadla MQ-9 Reaper a dron sa zrútil do Čierneho mora, uviedla americká armáda vo vyhlásení.



Krátko pred zrážkou leteli pred americkým dronom dve ruské stíhačky, ktoré vypúšťali palivo, spresnila armáda.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské stíhačky do kontaktu s americkým dronom neprišli, píše na svojej webovej stránke stanica Sky News. Osoby riadiace (na diaľku) dron ním podľa Ruska manévrovali príliš prudko, čo spôsobilo stratu výšky a jeho zrútenie do mora.



Americká armáda využíva bezpilotné lietadlá MQ-9 Reaper na monitorovanie viacerých oblastí vrátane Čierneho mora, Blízkeho východu, či Afriky. Tieto drony používa i Británia a Francúzsko.