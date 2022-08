USA si pre napätie v Taiwanskom prielive predvolali veľvyslanca Číny

Washington 5. augusta (TASR) - Biely dom si vo štvrtok predvolal čínskeho veľvyslanca vo Washingtone Čchina Kanga, aby mu vyjadril svoj nesúhlas s krokmi Číny v Taiwanskom prielive. V piatok to uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Washington označil čínske vojenské manévre v Taiwanskom prielive za nezodpovedné a v rozpore s udržaním mieru a stability v regióne. "Objasnili sme, že Spojené štáty sú pripravené na to, čo sa Peking rozhodne urobiť. Nevyhľadávame a nechceme krízu," povedal Kirby.



Dodal, že Washington sa nenechá odradiť "od pôsobenia vo vodách a vzdušnom priestore západného Tichomoria v súlade s medzinárodným právom, ako to robí už desaťročia", aby chránil slobodnú indicko-tichomorskú oblasť.



Čína vo štvrtok spustila rozsiahle vojenské cvičenia v Taiwanskom prielive, ktoré budú trvať do nedele. Ide o reakciu na návštevu predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane. Peking považuje tento samosprávny ostrov za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať.