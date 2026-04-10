USA si predvolali irackého veľvyslanca
Autor TASR
Washington 10. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo irackého veľvyslanca Nazara Chajralláha, ktorému tlmočilo svoj protest a odsúdilo „ohavné teroristické útoky“ irackých ozbrojených skupín podporovaných Iránom na americké objekty a subjekty v Iraku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spojené štáty „nebudú tolerovať (takéto) útoky... a očakávajú, že iracká vláda bezodkladne prijme všetky opatrenia na rozpustenie milícií v Iraku, ktoré sú spriaznené s Iránom,“ uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva Tommy Pigott.
S veľvyslancom sa stretol zástupca ministra Christopher Landau, ktorý počas rozhovoru útoky irackých milícií „ostro odsúdil“ a kritizoval najmä napadnutie amerických diplomatov v Bagdade, ku ktorému došlo v stredu.
Iracké proiránske milície začali útočiť na americké vojenské zariadenia a diplomatické misie v krajine v rámci vojny USA a Izraela proti Iránu. V stredu po uzavretí prímeria sa zaviazali, že útoky pozastavia.
„Aj keď zástupca ministra ocenil úsilie irackých bezpečnostných síl a ich reakciu na tieto teroristické útoky, zdôraznil, že iracká vláda nedokázala týmto útokom zabrániť,“ povedal Pigott. Vzťahy medzi USA a Irakom podľa neho „negatívne“ ovplyvňuje skutočnosť, že „niektoré zložky spojené s irackou vládou naďalej aktívne poskytujú milíciám politické, finančné a operačné krytie“.
