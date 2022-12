USA: Si Ťin-pching nechce napriek protestom prijať zahraničné vakcíny

Washington 4. decembra (TASR) – Čínsky prezident Si Ťin-pching nie je ochotný prijať západné vakcíny napriek problémom, ktorým jeho krajina čelí v súvislosti s covidom. A hoci nedávne protesty v Číne nie sú hrozbou pre vládu komunistickej strany, mohli by ovplyvniť jeho osobné postavenie. Uviedla to v sobotu riaditeľka spravodajských služieb USA Avril Hainesová, informovala agentúra Reuters.



Nové prípady nákazy koronavírusom v Číne dosahujú takmer rekordnú úroveň. Niektoré mestá však zmierňujú opatrenia týkajúce sa testovania a karantén po tom, ako vládna stratégia "nulovej tolerancie" covidu vyvolala prudké spomalenie ekonomiky a verejné protesty.



Hainesová vo vystúpení na konferencii o obrane v Kalifornii povedala, že napriek sociálnym a ekonomickým dôsledkom koronakrízy Si "nie je ochotný prijať lepšiu vakcínu od Západu a spolieha sa na čínsku vakcínu, ktorá nie je ani zďaleka taká účinná proti (variantu) omikron".



"Protesty a reakcie na ne sú v rozpore s naratívom, ktorý (Si) rád vykresľuje, a to že Čína je oveľa efektívnejšia pri riadení štátu," uviedla Hainesová.



Čína neschválila žiadnu zahraničnú vakcínu proti COVID-19 a používa len vlastné očkovacie látky, ktoré sú podľa niektorých štúdií menej účinné. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú na možné vysoké riziká uvoľňovania preventívnych opatrení, približuje Reuters.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ nereagovalo na nedeľňajšiu žiadosť o vyjadrenie k záležitosti, dodáva agentúra.