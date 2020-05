USA si uctia obete koronavírusu stiahnutím vlajok na pol žrde

Washington 22. mája (TASR) - Spojené štáty si v najbližších troch dňoch uctia pamiatku Američanov, ktorí zomreli počas epidémie koronavírusu SARS-CoV-2, a to stiahnutím štátnych vlajok na pol žrde na všetkých federálnych budovách a národných pamiatkach.



Prostredníctvom sociálnej siete Twitter to v noci na piatok oznámil americký prezident Donald Trump, ktorého predtým demokrati vyzvali, aby urobil toto gesto, keď počet obetí epidémie infekčnej choroby COVID-19 v USA dosiahne hranicu 100.000.



Podľa oficiálnej bilancie je v USA vyše 1,5 milióna ľudí pozitívne testovaných na koronavírus a 94.560 obetí epidémie, ktorú SARS-CoV-2 spôsobil.



Riaditeľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Robert Redfield v piatok uviedol, že 12 rôznych prognostických modelov počíta v USA s "nárastom úmrtí v nasledujúcich týždňoch" a že do 1. júna táto krajina prekročí hranicu 100.000 úmrtí.



Vlajky zostanú stiahnuté na pol žrde aj na budúci pondelok, keď si Spojené štáty pripomínajú príslušníkov americkej armády padlých pri výkone vojenskej služby.